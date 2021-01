Elon Musk offre lavoro: cerca un moderatore per i social (che lo difenda dagli ‘odiatori’) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Elon Musk non vuole essere più aggredito sui social e sta cercando una persona che lo difenda dagli attacchi web più sgradevoli e immotivati. L’annuncio di lavoro targato Tesla è rimasto online, come segnala il Corriere della Sera, poco meno di una settimana poi ad oggi, probabilmente per la quantità di candidati pervenuta, è stato modificato, anche se ancora attivo. La mansione, tranquillamente eseguibile dal divano di casa, ovvero smart working anche per Elon, è rintracciabile nella sezione Careers del sito ufficiale Tesla, alla voce Energy Customer Support Specialist. Un lavoro comunque articolato, apparentemente d’interfaccia tra l’azienda e gli utenti online, qualunque essi siano. Un moderatore dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)non vuole essere più aggredito suie stando una persona che loattacchi web più sgradevoli e immotivati. L’annuncio ditargato Tesla è rimasto online, come segnala il Corriere della Sera, poco meno di una settimana poi ad oggi, probabilmente per la quantità di candidati pervenuta, è stato modificato, anche se ancora attivo. La mansione, tranquillamente eseguibile dal divano di casa, ovvero smart working anche per, è rintracciabile nella sezione Careers del sito ufficiale Tesla, alla voce Energy Customer Support Specialist. Uncomunque articolato, apparentemente d’interfaccia tra l’azienda e gli utenti online, qualunque essi siano. Undei ...

