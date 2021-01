Ellen Pompeo produrrà una serie tratta da Paradise di Elin Hilderbrand

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 25 gennaio 2021), protagonista di Grey's Anatomy, si occuperà della produzione esecutiva dell'adattamento televisivo diletteraria firmata dasi occuperà della produzione esecutiva dell'adattamento televisivo didi romanzi firmati da. Laporterà in scena la trilogia di romanzi scritti dallae sarà realizzata per ABC. Il progetto sarà intitolato Winter ine focalizzerà la sua attenzione su Irene Steele, che trascorre la sua vita in una meravigliosa abitazione vittoriana ad Iowa City insieme a suo marito, che la ama alla follia. ...