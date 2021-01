El Shaarawy ancora positivo al Coronavirus: domani nuovo tampone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è risultato ancora positivo al Coronavirus: domani effettuerà un nuovo tampone, attesa per le visite mediche Stephan El Shaarawy è risultato ancora positivo al Coronavirus. Come riporta Sky Sport il Faraone ha una carica virale bassa ma dovrà comunque attendere prima di fare le visite mediche per la Roma. domani effettuerà un nuovo tampone e se sarà finalmente negativo l’attaccante potrà procedere con le visite mediche e la firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stephan Elè risultatoaleffettuerà un, attesa per le visite mediche Stephan Elè risultatoal. Come riporta Sky Sport il Faraone ha una carica virale bassa ma dovrà comunque attendere prima di fare le visite mediche per la Roma.effettuerà une se sarà finalmente negativo l’attaccante potrà procedere con le visite mediche e la firma sul contratto. Leggi su Calcionews24.com

