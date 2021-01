Egitto | Lebrun-Shaath “Mio marito come Zaki | Ue prema sui diritti”

Leggi su dire

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – “Non riesco a parlare con mio marito Ramy da 18 mesi. Sono cittadina francese e le autorita’ egiziane mi hanno espulso dall’Egitto subito dopo il suo arresto. Credo che i governi di Francia e Italia dovrebbero collaborare di più: il caso di mio marito Ramy e quello di Patrick Zaki hanno dimostrato che la repressione in Egitto esiste e arriva a riguardare direttamente anche i Paesi europei”. Celine Lebrun-Shaath è la moglie di Ramy Shaath, uno dei leader delle proteste che al Cairo, nel 2011, portarono alla caduta del governo del presidente Hosni Mubarak. L’agenzia Dire la contatta nel giorno in cui ricorre il decennale di quella svolta politica, che stando a vari osservatori internazionali non avrebbe portato al miglioramento sperato. Secondo Lebrun-Shaath, “è evidente anche dal modo in cui vengono trattati i detenuti”. Ramy Shaath e’ stato arrestato nel luglio del 2019 con l’accusa di “disordini contro lo Stato”, forse per via delle critiche che aveva mosso al governo di Abdel Fattah Al-Sisi per la sua politica verso lo Stato di Israele, lui che – essendo di origine palestinese – si e’ sempre battuto per i diritti di quel popolo. “Deve aver dato fastidio anche il fatto che fosse il responsabile in Egitto della Campagna internazionale per il boicottaggio dei prodotti israeliani (Bds)”, continua la moglie. Lei con il marito da allora ho potuto parlarci telefonicamente solo due volte, l’ultima il 31 agosto. “Anche i familiari hanno solo 20 minuti al mese per vederlo, mentre un agente penitenziario prende nota delle conversazioni”, racconta.