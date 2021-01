Edin Dzeko alla Juventus? Voci su uno scambio-terremoto con la Roma: il nome sul piatto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ora che Edin Dzeko pare avere irrimediabilmente rotto con Paulo Fonseca, si apre la caccia al centravanti della Roma. Sulle sue tracce l'Inter, Dzeko è un vecchio pallino di Antonio Conte. Ma ora spunta anche la Juventus: l'ultima voce di mercato suggerisce uno scambio con Federico Bernardeschi. Tutti e due i giocatori, per ragioni differenti, non sono degli intoccabili. E ancora, Dzeko e Berna sono entrambi in scadenza. Certo, lo stipendio è molto differente: il bosniaco a 35 anni incassa 7,5 milioni a stagione, Bernardeschia a 27 anni ne incassa quattro. La voce circola, eppure dal club bianconero sono arrivate delle smentite. E ancora, a deporre contro l'affare, anche il fatto che la Roma ha appena chiuso per il ritorno di Stephan El Shaarawy, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ora chepare avere irrimediabilmente rotto con Paulo Fonseca, si apre la caccia al centravanti della. Sulle sue tracce l'Inter,è un vecchio pallino di Antonio Conte. Ma ora spunta anche la: l'ultima voce di mercato suggerisce unocon Federico Bernardeschi. Tutti e due i giocatori, per ragioni differenti, non sono degli intoccabili. E ancora,e Berna sono entrambi in scadenza. Certo, lo stipendio è molto differente: il bosniaco a 35 anni incassa 7,5 milioni a stagione, Bernardeschia a 27 anni ne incassa quattro. La voce circola, eppure dal club bianconero sono arrivate delle smentite. E ancora, a deporre contro l'affare, anche il fatto che laha appena chiuso per il ritorno di Stephan El Shaarawy, ...

