Ecco l’errore nel calcolo di Rt che ha portato la Lombardia in zona rossa (Di lunedì 25 gennaio 2021) “L’algoritmo utilizzato dall’Istituto superiore di sanità è corretto, da aprile non è mai cambiato ed è uguale per tutte le regioni che lo hanno utilizzato finora senza alcun problema”. È quanto riportato in una relazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in merito all’errore nell’indicazione dei casi sintomatici per calcolare l’ormai famoso Rt della Lombardia, che il 17 gennaio scorso è costato alla regione una settimana di zona rossa. Infatti, solamente dopo aver modificato i dati con una corretta identificazione dei casi si sono potute ricalcolare le stime dell’Rt realizzate la settimana precedente e consentire, di fatto, la nuova classificazione della Lombardia in zona arancione dal 24 gennaio scorso. Ricordiamo che l’Rt, o tasso di riproduzione, è un valore ... Leggi su wired (Di lunedì 25 gennaio 2021) “L’algoritmo utilizzato dall’Istituto superiore di sanità è corretto, da aprile non è mai cambiato ed è uguale per tutte le regioni che lo hanno utilizzato finora senza alcun problema”. È quanto riin una relazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in merito alnell’indicazione dei casi sintomatici per calcolare l’ormai famoso Rt della, che il 17 gennaio scorso è costato alla regione una settimana di. Infatti, solamente dopo aver modificato i dati con una corretta identificazione dei casi si sono potute ricalcolare le stime dell’Rt realizzate la settimana precedente e consentire, di fatto, la nuova classificazione dellainarancione dal 24 gennaio scorso. Ricordiamo che l’Rt, o tasso di riproduzione, è un valore ...

