È stato fermato il fidanzato della ragazza di 17 anni uccisa e bruciata a Caccamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) È in stato di fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere Pietro Morreale, 19 anni, fidanzato di Roberta Siragusa, la diciassettenne il cui corpo è stato ritrovato senza vita e parzialmente bruciato, in un dirupo di Monte San Calogero, alle porte di Caccamo, nel Palermitano. Lo conferma il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, in stretto contatto con il sostituto, Giacomo Barbara, che coordina le indagini. Il principale indiziato era già iscritto nel registro degli indagati della procura termitana. Pur avendo fornito indicazioni ai carabinieri per ritrovare il cadavere, non ha mai confessato e infine, assistito dall'avvocato Giuseppe Di Gesare, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm che lo ...

