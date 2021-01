Dzeko, Eriksen e il mercato dei prigionieri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quanto valgono Eriksen, Dzeko e il Papu Gomez sul mercato? In tempi normali non meno di una settantina di milioni di euro sommando insieme i loro cartellini. Ma siccome la normalità è ormai un ricordo lontano per tutti, compresi i club del ricco mondo del calcio, i tre giocatori sono oggi un problema e non una risorsa per le rispettive società. Campioni finiti ai margini perché non è scattata la scintilla con l'allenatore (Eriksen) o perché la scintilla si è trasformata in incendio come successo a Bergamo e Roma con gli ex capitani. Gasperini e Fonseca li hanno messi fuori, ai dirigenti tocca l'ingrato compito di tentare di piazzarli al miglior offerente con il problema non secondario che un offerente oggi non c'è. O, comunque, si fatica a trovarlo. L'altro numero da tenere a mente nel raccontare la storia dei ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quanto valgonoe il Papu Gomez sul? In tempi normali non meno di una settantina di milioni di euro sommando insieme i loro cartellini. Ma siccome la normalità è ormai un ricordo lontano per tutti, compresi i club del ricco mondo del calcio, i tre giocatori sono oggi un problema e non una risorsa per le rispettive società. Campioni finiti ai margini perché non è scattata la scintilla con l'allenatore () o perché la scintilla si è trasformata in incendio come successo a Bergamo e Roma con gli ex capitani. Gasperini e Fonseca li hanno messi fuori, ai dirigenti tocca l'ingrato compito di tentare di piazzarli al miglior offerente con il problema non secondario che un offerente oggi non c'è. O, comunque, si fatica a trovarlo. L'altro numero da tenere a mente nel raccontare la storia dei ...

