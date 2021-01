Drammatico incidente sull’A2, schianto auto-camion: muore poliziotto di 49 anni (Di lunedì 25 gennaio 2021) incidente mortale sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo. A perdere la vita un giovane poliziotto di 49 anni. L’uomo, originario di Catanzaro, prestava servizio a Reggio Calabria. incidente sull’A2 l’autostrada del Mediterraneo, muore giovane poliziotto Lo schianto mortale è avvenuto nei pressi di Seminara, nella tarda mattinata di oggi. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021)mortale, l’strada del Mediterraneo. A perdere la vita un giovanedi 49. L’uomo, originario di Catanzaro, prestava servizio a Reggio Calabria.l’strada del Mediterraneo,giovaneLomortale è avvenuto nei pressi di Seminara, nella tarda mattinata di oggi. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

italiaserait : Latina, drammatico incidente: ecco dove - immediatonet : Lacrime e dolore per la morte dei due ragazzi di #Lucera, avevano 20 e 17 anni. Drammatico l’incidente sulla Sp109 - NewSicilia : #Newsicilia +++ DRAMMATICO #INCIDENTE IN PROVINCIA DI #RAGUSA +++ - BasiniLorenzo : RT @RaiSport: L'Altra DS comincia con un omaggio a #KobeBryant, scomparso un anno fa in un drammatico incidente dove persero la vita 10 per… - andrea_spadoni : RT @RaiSport: L'Altra DS comincia con un omaggio a #KobeBryant, scomparso un anno fa in un drammatico incidente dove persero la vita 10 per… -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente Drammatico incidente a San Severo: le vittime avevano 17 e 20 anni. Lucera sotto choc: "Cuore pieno di dolore" FoggiaToday Reggio Calabria, auto contro camion sull’autostrada A2: muore un poliziotto

Poliziotto morto oggi Reggio Calabria: le cause del drammatico incidente sono ancora poco chiare, il tamponamento sulla A2 a Seminara.

Latina, drammatico incidente: ecco dove

Un drammatico incidente si è registrato nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre p ...

Poliziotto morto oggi Reggio Calabria: le cause del drammatico incidente sono ancora poco chiare, il tamponamento sulla A2 a Seminara.Un drammatico incidente si è registrato nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto mentre p ...