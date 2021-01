Dragon Age 4 | l' ambientazione del nuovo capitolo confermata dal libro di BioWare

(Di lunedì 25 gennaio 2021) DiAge 4 sappiamo ben poco se non nulla, ma ilche celebra i 25 anni dipotrebbe aver svelato quale sarà l'del prossimo, ovvero il Tevinter. Per i fan della serieAge, questa conferma non sarà una sorpresa. La location è stata allestita nella scena finale dell'espansione diAge Inquisition, "L'Intruso"; anche se abbiamo visto l'espansione uscire sei anni fa, probabilmente alcuni piani della serie sono cambiati nel frattempo, ma le pagine delconfermano una sorta di continuità. Non solo Tevinter tuttavia, perché le concept art inserite nelmostrano anche terre nuove mai viste prima d'ora. Un esempio lo è l'immagine che mostra una città circondata dall'acqua che ...

