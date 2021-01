Diventare contadini | il nuovo trend su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Complice il lockdown e il poco spazio verde che abbiamo nelle grandi città, è tornata a farsi sentire la voglia sempre maggiore di vivere a contatto con la natura. Tanti sono diventati piccoli contadini con il proprio orto urbano, altri hanno cercato di godersi il più possibile il balcone. Ora poi c’è sempre più la richiesta di grandi casi con giardino, lontano dalle città, con la possibilità di poter lavorare al meglio nell’eventualità di un’altra chiusura e relativo smart working. Proprio in questo periodo anche i farmers si sono dati ai social, primo tra tutti Instagram, con le sue immagini che fanno sempre più sognare. E proprio qui infatti, tanti agricoltori e contadini hanno cominciato a dare consigli per avvicinarsi ad una vita campestre o anche solo per come curare le proprie piante e fiori in città.