Dispersi sul monte Velino | soccorsi ipotizzano siano stati travolti da una valanga

(Di lunedì 25 gennaio 2021) commenta Afp Quattro persone, tre uomini e una donna, risultano disperse sul, in provincia de L'Aquila. Sono partiti nella mattinata di domenica a piedi dal Rifugio Casale dae non ...

Agenzia_Ansa : #Abruzzo, continuano le ricerche dei 4 #dispersi sul Monte #Velino Il gruppo era partito per un'escursione ieri mat… - emergenzavvf : ?? #Udine, slavina monte Zoncolan nel comune di Ravascletto: proseguono le operazioni di ricerca di eventuali disper… - Agenzia_Ansa : È stato rilevato dall'elicottero AV169 della #Gdf un segnale telefonico nella zona sotto al colle del Bicchero, dov… - BreakingItalyNe : ABRUZZO: 4 escursionisti dispersi sul monte Velino (Aquila): Trovato il segnale di un cellulare, i soccorsi ipotizz… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Escursionisti dispersi da domenica sul monte Velino: ricerche in corso con decine di uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Dispersi sul

Per le condizioni meteo che rendono impossibili i soccorsi. Interrotte al momento le ricerche dei quattro dispersi sul Velino, a Valle Majelama, a causa delle condizioni meteo che rendono impossibili ...Aggiornamento quotidiano da parte della Asl di Frosinone sul contagio in Ciociaria. Sono stati registrati tre decessi nelle ultime 24 ore di residenti in Provincia di Frosinone: una donna di ...