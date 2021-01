Dispersi sul monte Velino, riprese all'alba le ricerche (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Aquila - Sono ore di angoscia per le sorti del 33enne Gianmauro Frabotta, il 26 enne Gianmarco Degni, la 25enne Valeria Mella, fidanzata di Degni, e del 60enne Tonino Durante, 60 anni,quelle che stanno vivendo i famigliari dei quattro Dispersi da ieri sul monte Velino e le cui ricerche sono riprese all'alba con l'ausilio di un elicottero. Ma la cattive condizioni meteo (vento e neve) ostacolano i soccorritori. Le squadre sono riuscite ad arrivare a perlustrare altri due rifugi della zona dove qualcuno sui social aveva scritto, sperato, che i quattro potevano aver trovato riparo nella notte, ma senza nessun esito. Le ricerche ora sono concentrate nella zona del Bicchero, dove erano stati notati i segni di una valanga, gli uomini del soccorso sono molto in ansia anche ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'Aquila - Sono ore di angoscia per le sorti del 33enne Gianmauro Frabotta, il 26 enne Gianmarco Degni, la 25enne Valeria Mella, fidanzata di Degni, e del 60enne Tonino Durante, 60 anni,quelle che stanno vivendo i famigliari dei quattroda ieri sule le cuisonoall'con l'ausilio di un elicottero. Ma la cattive condizioni meteo (vento e neve) ostacolano i soccorritori. Le squadre sono riuscite ad arrivare a perlustrare altri due rifugi della zona dove qualcuno sui social aveva scritto, sperato, che i quattro potevano aver trovato riparo nella notte, ma senza nessun esito. Leora sono concentrate nella zona del Bicchero, dove erano stati notati i segni di una valanga, gli uomini del soccorso sono molto in ansia anche ...

