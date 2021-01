Diritti Tv Serie A 2021 - 2024 | De Siervo | «Amazon guarda alla Serie A»

Leggi su digital-news

(Di lunedì 25 gennaio 2021) «Quanto importante il lavoro di questi mesi? La conferma è motivo di soddisfazione per tutto il team che ha lavorato in condizioni difficili, un lavoro di squadra che ha passato anche momenti difficili. Il club credo abbiano scelto di dare fiducia ad una squadra che è riuscita a tenere la barra dritta in un momento delicato. Abbiamo l'apertura dei bandi e la valutazione di una operazione straordinaria, l'unica al mondo nel mondo del calcio,...