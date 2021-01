Dimissioni di Conte, il Quirinale e il nuovo incarico: ecco tutti i passaggi istituzionali (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alle 9 di martedì 26 gennaio Giuseppe Conte presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per comunicare le sue Dimissioni da premier. Poi il presidente del Consiglio salirà al Quirinale salirà al Quirinale per rassegnarle nelle mani del presidente della Repubblica. A quel punto si apriranno tutta una serie di passaggi istituzionali, di cui il Colle è il baricentro, legati alla crisi di governo. ecco quali. IL Quirinale – Quando il presidente della Repubblica riceve le Dimissioni del premier può decidere, dopo eventuali consultazioni dei gruppi parlamentari, di conferire n mandato esplorativo ad un personaggio istituzionale (nel 2018 Sergio Mattarella lo conferì ai presidenti di Camera e Senato), o dare il mandato pieno o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alle 9 di martedì 26 gennaio Giuseppepresiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per comunicare le sueda premier. Poi il presidente del Consiglio salirà alsalirà alper rassegnarle nelle mani del presidente della Repubblica. A quel punto si apriranno tutta una serie di, di cui il Colle è il baricentro, legati alla crisi di governo.quali. IL– Quando il presidente della Repubblica riceve ledel premier può decidere, dopo eventuali consultazioni dei gruppi parlamentari, di conferire n mandato esplorativo ad un personaggio istituzionale (nel 2018 Sergio Mattarella lo conferì ai presidenti di Camera e Senato), o dare il mandato pieno o ...

