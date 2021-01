Dimissioni Conte, il premier domani al Quirinale. M5s, Pd e Leu per un nuovo incarico al premier. Zingaretti: “Con lui per un governo europeista” (Di lunedì 25 gennaio 2021) domani martedì 26 gennaio Giuseppe Conte si dimetterà da presidente del Consiglio. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri (convocato per le 9), il capo del governo salirà al Quirinale per rimettere l’incarico nelle mani di Sergio Mattarella. L’appello ai responsabili e i tentativi di mediazione dell’ultimo minuto non sono bastati per far rientrare la crisi voluta da Matteo Renzi, tanto che il premier ha ritenuto di non avere i numeri sufficienti per affrontare il voto in Aula sulla relazione del ministro della Giustizia. La strada, indicata dalle stesse forze di maggioranza, è quella di far partire le consultazioni e lavorare quindi per un Conte ter: sia Pd che M5s hanno già detto come Giuseppe Conte sia l’unico punto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)martedì 26 gennaio Giuseppesi dimetterà da presidente del Consiglio. Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri (convocato per le 9), il capo delsalirà alper rimettere l’nelle mani di Sergio Mattarella. L’appello ai responsabili e i tentativi di mediazione dell’ultimo minuto non sono bastati per far rientrare la crisi voluta da Matteo Renzi, tanto che ilha ritenuto di non avere i numeri sufficienti per affrontare il voto in Aula sulla relazione del ministro della Giustizia. La strada, indicata dalle stesse forze di maggioranza, è quella di far partire le consultazioni e lavorare quindi per unter: sia Pd che M5s hanno già detto come Giuseppesia l’unico punto di ...

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - Agenzia_Ansa : #Governo, domani #Conte al #Quirinale per rassegnare le dimissioni #ANSA - ricpuglisi : A D O R O: comincia a trapelare la notizia delle possibili dimissioni di Conte. Chissà chi l'ha fatta trapelare - Tania80 : RT @borghi_claudio: Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola per… - TrippyMindX : Le dimissioni di Conte comunque non equivalgono che al governo ci andrà la destra, non creiamo panico inutile -