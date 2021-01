DIMISSIONI CONTE: chi sarà il nuovo Premier? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe CONTE salirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni di rassegnare le DIMISSIONI. Prima il Premier lo comunicherà in un Consiglio dei ministri convocato per domattina alle 9. “E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe CONTE, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue DIMISSIONI. A seguire, il Presidente CONTE si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo è il testo di una nota di Palazzo Chigi. Secondo un sondaggio a cura di Money.it il nuovo Premier dovrebbe essere Mario Draghi che ha ricevuto il 36% delle preferenze. Eliminando ... Leggi su giornal (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppesalirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in cdm per comunicare le sue intenzioni di rassegnare le. Prima illo comunicherà in un Consiglio dei ministri convocato per domattina alle 9. “E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue. A seguire, il Presidentesi recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questo è il testo di una nota di Palazzo Chigi. Secondo un sondaggio a cura di Money.it ildovrebbe essere Mario Draghi che ha ricevuto il 36% delle preferenze. Eliminando ...

borghi_claudio : Ecco come la penso di conte, di quello che ha fatto, di quello che farà e di come lascerà il Paese. Confermo paola… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: DOMANI MATTINA CDM PER DIMISSIONI CONTE- FLASH* = (Ile/Adnkronos) - Agenzia_Ansa : #Governo, domani #Conte al #Quirinale per rassegnare le dimissioni #ANSA - aurora27_ : io che prego affinché Mattarella non accetti le #dimissioni di Conte - BenedettaFinco : Ma quindi domani Conte si dimette, ma in teoria non si dimette, ma in pratica sì #dimissioni #ConteTer #Quirinale -