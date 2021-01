Dieta con la scarola, ricca di folati e alleata dell’intestino (Di lunedì 25 gennaio 2021) La scarola è una varietà di indivia, un’insalata dal colore verde brillante e dal sapore amarognolo in grado di dare un tocco in più a molti piatti prelibati. Il suo uso in cucina è piuttosto ampio, essendo una verdura davvero versatile. Senza contare, inoltre, le sue proprietà nutrizionali: è un vero alleato per il nostro benessere. Povera di calorie e naturalmente priva di grassi, la scarola è un ottimo complemento per la Dieta di chi vuole dimagrire. Il suo elevato potere saziante, di cui è responsabile il suo contenuto di acqua e fibre, risulta infatti fondamentale per ridurre le porzioni a tavola e per tenere sotto controllo il peso. Le fibre contribuiscono inoltre a digerire meglio e ad avere un corretto funzionamento intestinale, sgonfiando la pancia e combattendo problemi quali la stitichezza – una porzione di ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laè una varietà di indivia, un’insalata dal colore verde brillante e dal sapore amarognolo in grado di dare un tocco in più a molti piatti prelibati. Il suo uso in cucina è piuttosto ampio, essendo una verdura davvero versatile. Senza contare, inoltre, le sue proprietà nutrizionali: è un vero alleato per il nostro benessere. Povera di calorie e naturalmente priva di grassi, laè un ottimo complemento per ladi chi vuole dimagrire. Il suo elevato potere saziante, di cui è responsabile il suo contenuto di acqua e fibre, risulta infatti fondamentale per ridurre le porzioni a tavola e per tenere sotto controllo il peso. Le fibre contribuiscono inoltre a digerire meglio e ad avere un corretto funzionamento intestinale, sgonfiando la pancia e combattendo problemi quali la stitichezza – una porzione di ...

