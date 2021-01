Dieselgate Volkswagen - Spagna, risarcimenti ai clienti per 16 milioni di euro (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Volkswagen dovrà pagare oltre 16 milioni di euro in risarcimenti a clienti spagnoli che hanno acquistato vetture equipaggiate con dispositivi per manipolare le emissioni: lo ha stabilito il tribunale di Madrid al termine di una contesa - durata cinque anni - tra un'associazione di consumatori e il costruttore tedesco. "Pratiche anticoncorrenziali". Secondo la corte di giustizia, la Casa ha messo in atto "pratiche commerciali anticoncorrenziali": per questo, i giudici hanno disposto un indennizzo di circa 3.000 euro nei confronti di ciascun membro della associazione di consumatori. Questa sentenza, per la quale la Volkswagen potrà comunque ricorrere in appello, chiude una disputa legale scaturita in seguito al Dieselgate del 2015, che si inserisce in ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladovrà pagare oltre 16diinspagnoli che hanno acquistato vetture equipaggiate con dispositivi per manipolare le emissioni: lo ha stabilito il tribunale di Madrid al termine di una contesa - durata cinque anni - tra un'associazione di consumatori e il costruttore tedesco. "Pratiche anticoncorrenziali". Secondo la corte di giustizia, la Casa ha messo in atto "pratiche commerciali anticoncorrenziali": per questo, i giudici hanno disposto un indennizzo di circa 3.000nei confronti di ciascun membro della associazione di consumatori. Questa sentenza, per la quale lapotrà comunque ricorrere in appello, chiude una disputa legale scaturita in seguito aldel 2015, che si inserisce in ...

dinoadduci : Dieselgate Volkswagen - Spagna, risarcimenti ai clienti per 16 milioni di euro - quattroruote : #Dieselgate, in Spagna la #Volkswagen dovrà pagare risarcimenti ai clienti per 16 milioni di euro. Chiusa la disput… - alesessa : In Spagna vittoria di @consumidores contro Volkswagen per #Dieselgate. Una spinta importante per l’azione di… - davidecomunello : RT @quattroruote: #Dieselgate, l'ex manager della #Volkswagen Oliver Schmidt è stato scarcerato in #Germania dopo aver scontato circa la me… - pixel_di : RT @quattroruote: #Dieselgate, l'ex manager della #Volkswagen Oliver Schmidt è stato scarcerato in #Germania dopo aver scontato circa la me… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Volkswagen Dieselgate, prima sentenza italiana contro Volkswagen La Stampa Spagna, risarcimenti ai clienti per 16 milioni di euro

Chiusa la disputa legale con un'associazione di consumatori: il costruttore tedesco dovrà pagare a ciascun membro 3.000 euro di indennizzo ...

Volkswagen: multa milionaria per la CO2

Lo sforamento del limite europeo di 95 g/km sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) potrebbe costare al gruppo tedesco una somma ingente, persino superiore ai 100 milioni di euro.

Chiusa la disputa legale con un'associazione di consumatori: il costruttore tedesco dovrà pagare a ciascun membro 3.000 euro di indennizzo ...Lo sforamento del limite europeo di 95 g/km sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) potrebbe costare al gruppo tedesco una somma ingente, persino superiore ai 100 milioni di euro.