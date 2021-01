Di Meglio (Gilda): “Per Azzolina ci sono le condizioni per il ritorno in classe, ma quali sono i dati che lo certificano?” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “sono trascorse due settimane da quando abbiamo inviato una richiesta formale ai ministeri dell’Istruzione e della Salute per conoscere i dati dei contagi da Covid-19 su tutta la popolazione scolastica, ma non ci è ancora giunta alcuna risposta. Invece di trincerarsi dietro il mutismo, Azzolina e Speranza farebbero una figura migliore se ammettessero di non disporre dei numeri che abbiamo chiesto”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) “trascorse due settimane da quando abbiamo inviato una richiesta formale ai ministeri dell’Istruzione e della Salute per conoscere idei contagi da Covid-19 su tutta la popolazione scolastica, ma non ci è ancora giunta alcuna risposta. Invece di trincerarsi dietro il mutismo,e Speranza farebbero una figura migliore se ammettessero di non disporre dei numeri che abbiamo chiesto”. L'articolo .

MilaSpicola : RT @orizzontescuola: Di Meglio (Gilda): “Per Azzolina ci sono le condizioni per il ritorno in classe, ma quali sono i dati che lo certifica… - orizzontescuola : Di Meglio (Gilda): “Per Azzolina ci sono le condizioni per il ritorno in classe, ma quali sono i dati che lo certif… - maxbi45 : @LazzaroFantasia @LazzaroFantasia , per favore, realizza il pupazzetto di Tommaso con Gilda, tipo Barbie ma fatto m… - twitta_sib : @R_Ana87 @_poisonia Ha detto: ieri mi ha detto Lazzaro che Gilda sta meglio senza di me (perché io la tengo a stecchetto) - ArieteEsaurita : Stefi e tommy io vi amo ma Gilda è quella vestita meglio di tutti #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio Gilda Rino Di Meglio, Gilda: "Scuola fanalino di coda" Avanti! Giornata lingua greca, il 9/2 evento in streaming

(ANSAmed) - ROMA, 25 GEN - "Ho amato quella lingua - ha scritto Marguerite Yourcenar - perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco". E il 9 febbraio prossimo, in ...

World of Warcraft: Un lupo solitario nelle Shadowlands

Lo diciamo sin da subito: World of Warcraft è meglio con gli amici e partecipare a raid, dungeon e PvP con un gruppo di amici o membri di una gilda è qualcosa fantastico. Ma in passato ne abbiamo avut ...

(ANSAmed) - ROMA, 25 GEN - "Ho amato quella lingua - ha scritto Marguerite Yourcenar - perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco". E il 9 febbraio prossimo, in ...Lo diciamo sin da subito: World of Warcraft è meglio con gli amici e partecipare a raid, dungeon e PvP con un gruppo di amici o membri di una gilda è qualcosa fantastico. Ma in passato ne abbiamo avut ...