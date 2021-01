Demetra Hampton | Io | Valentina nella bufera Tangentopoli

(Di lunedì 25 gennaio 2021) "Armanini? Non lo amavo ma lo aiutai" ."Ero una ginnasta e sognavo le Olimpiadi. Dopo un infortunio divenni modella, poi la fama in tv col personaggio di Crepax. Frequentavo la Milano da bere, ma di ...

Ultime Notizie dalla rete : Demetra Hampton

Quotidiano.net

"Armanini? Non lo amavo ma lo aiutai" ."Ero una ginnasta e sognavo le Olimpiadi. Dopo un infortunio divenni modella, poi la fama in tv col personaggio di Crepax. Frequentavo la Milano da bere, ma di p ..."Ero una ginnasta e sognavo le Olimpiadi. Dopo un infortunio divenni modella, poi la fama in tv col personaggio di Crepax. Frequentavo la Milano da bere, ma di politica non sapevo nulla. Mai stati ins ...