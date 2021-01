De Siervo: 'Vaccinati allo stadio, siamo pronti per il piano' (Di lunedì 25 gennaio 2021) "siamo pronti a studiare assieme al ministro Spadafora e al governo tutto una modalità per far tornare almeno chi riceve il vaccino negli stadi". L'a.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021) "a studiare assieme al ministro Spadafora e al governo tutto una modalità per far tornare almeno chi riceve il vaccino negli stadi". L'a.d. della Lega Serie A Luigi Deha ...

Gazzetta_it : #LegaSerieA, #De Siervo: 'Riapriamo gli stadi ai vaccinati, siamo pronti per il piano' - sportli26181512 : De Siervo: 'Vaccinati allo stadio, siamo pronti per il piano': De Siervo: 'Vaccinati allo stadio, siamo pronti per… - GurzoBahri : RT @Gazzetta_it: #LegaSerieA, #De Siervo: 'Riapriamo gli stadi ai vaccinati, siamo pronti per il piano' - CapitanBergomi : RT @Gazzetta_it: #LegaSerieA, #De Siervo: 'Riapriamo gli stadi ai vaccinati, siamo pronti per il piano' - salda__ : RT @Gazzetta_it: #LegaSerieA, #De Siervo: 'Riapriamo gli stadi ai vaccinati, siamo pronti per il piano' -