De Siervo: «Amazon guarda alla Serie A: vedremo se farà offerte» (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Amazon? Siamo combattuti. Il nostro obbiettivo è massimizzare da un lato e di avere tutte le partite su un’unica piattaforma per non costringere il tifoso ad inseguire le partite. L’interesse di un colosso come Amazon, che ha fatto esperienza sulla Premier ed ha comprato i diritti della Champions in Germania e in Italia, c’è, dovremo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) “? Siamo combattuti. Il nostro obbiettivo è massimizzare da un lato e di avere tutte le partite su un’unica piattaforma per non costringere il tifoso ad inseguire le partite. L’interesse di un colosso come, che ha fatto esperienza sulla Premier ed ha comprato i diritti della Champions in Germania e in Italia, c’è, dovremo L'articolo

LALAZIOMIA : Serie A e diritti tv, De Siervo: ”Campionato molto bello, 7 squadre potrebbero vincerlo. Stiamo valutando le offert… - sportli26181512 : #Media #Notizie De Siervo: «Amazon guarda alla Serie A: vedremo se farà offerte»: “Amazon? Siamo combattuti. Il nos… - ParmaLiveTweet : De Siervo: 'Diritti televisivi ad Amazon? Chi può dirlo, non sappiamo cosa offrono' - laziopress : Amazon sui diritti tv della Serie A? De Siervo: “Chi può dirlo, ma non sappiamo cosa offrono e rispetto a chi”… - pasqualinipatri : Amazon sui diritti tv della Serie A? De Siervo: “Chi può dirlo, ma non sappiamo cosa offrono e rispetto a chi”… -