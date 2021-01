De Rita (Censis): “Italiani in regressione psicologica collettiva. Con il Covid siamo diventati peggiori” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Covid, Giuseppe De Rita (Censis): “Italiani in regressione psicologica collettiva. Dal rintanamento in sé nasce l’egoismo e da lì la cattiveria” Gli Italiani sono diventati più egoisti e più cattivi in tempi di Covid. Lo dice Giuseppe De Rita, presidente del Censis, intervistato da Libero. “Già nel rapporto Censis di dicembre veniva fuori che l’opinione sotterranea di molti Italiani è ‘meglio sudditi che morti’. In nome della paura stiamo accettando vincoli e modi di comportamento che inibiscono la nostra vitalità e la ricerca di obiettivi comuni. Assistiamo così a un rannicchiarsi degli Italiani entro se stessi, nel proprio egoismo, ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021), Giuseppe De): “in. Dal rintanamento in sé nasce l’egoismo e da lì la cattiveria” Glisonopiù egoisti e più cattivi in tempi di. Lo dice Giuseppe De, presidente del, intervistato da Libero. “Già nel rapportodi dicembre veniva fuori che l’opinione sotterranea di moltiè ‘meglio sudditi che morti’. In nome della paura stiamo accettando vincoli e modi di comportamento che inibiscono la nostra vitalità e la ricerca di obiettivi comuni. Assistiamo così a un rannicchiarsi deglientro se stessi, nel proprio egoismo, ...

