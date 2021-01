Dayane Mello: dopo “malato di mente” è il turno di “panciona”, gli scivoloni che fanno male – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dayane Mello continua a dividere il pubblico per via delle sue esternazioni dentro la Casa del Grande Fratello Vip. dopo aver dato del “malato di mente” a Tommaso Zorzi, ha commentato anche Andrea Zenga, tirando in ballo (ancora una volta) coloro che hanno qualche chilo in più. Dayane Mello dopo “malato di mente” è il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 25 gennaio 2021)continua a dividere il pubblico per via delle sue esternazioni dentro la Casa del Grande Fratello Vip.aver dato del “di” a Tommaso Zorzi, ha commentato anche Andrea Zenga, tirando in ballo (ancora una volta) coloro che hanno qualche chilo in più.di” è il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

