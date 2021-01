Davos, Xi Jinping rivolto agli Usa: “Basta isolazionismi arroganti. Via le barriere commerciali”” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pronti via e sono subito scintille. SI apre con il botto la cinque giorni (virtuale) del World Economic Forum che abitualmente si tiene a Davos. In mattinata l’intervento del presidente cinese Xi Jinping ha chiarito la posizione di Pechino nei confronti degli altri paesi (leggi Stati Uniti). Una posizione apparsa tutt’altro che conciliante, un primo segnale alla nuova amministrazione di Joe Biden che non dovrebbe partecipare al Forum. “Ogni paese è unico nella sua storia, cultura e sistema sociale, e nessuno è superiore agli altri“, ha esordito Xi Jinping aggiungendo che “Andare avanti da soli, scivolare nell’isolazionismo arrogante vuole dire sempre fallire”. In quest’ottica il presidente cinese ha invocato l’eliminazione delle barriere doganali. Il primo passo, sottointeso, tocca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pronti via e sono subito scintille. SI apre con il botto la cinque giorni (virtuale) del World Economic Forum che abitualmente si tiene a. In mattinata l’intervento del presidente cinese Xiha chiarito la posizione di Pechino nei confronti degli altri paesi (leggi Stati Uniti). Una posizione apparsa tutt’altro che conciliante, un primo segnale alla nuova amministrazione di Joe Biden che non dovrebbe partecipare al Forum. “Ogni paese è unico nella sua storia, cultura e sistema sociale, e nessuno è superiorealtri“, ha esordito Xiaggiungendo che “Andare avanti da soli, scivolare nell’isolazionismo arrogante vuole dire sempre fallire”. In quest’ottica il presidente cinese ha invocato l’eliminazione delledoganali. Il primo passo, sottointeso, tocca ...

