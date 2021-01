D’Amato | Ema si sbrighi su vaccino russo Sputnik

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – “L’Ema deve sbrigarsi, sburocratizzarsi e diventare piu’ celere. Penso allo. Ci facciano sapere se si puo’ o non si puo’ usare”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, in un’intervista su La Repubblica. “Questa e’ una lotta contro il tempo e le mutazioni del coronavirus- ha aggiunto- Arriviamo prima noi con l’immunita’ di gregge o le nuove versioni del Covid? Ci facciano capire cosa fare con i farmaci gia’ in circolazione in altri Stati”. Sulla sperimentazione deldi Spallanzani e ReiThera,ha spiegato invece che “potrebbe essere pronto il primo giugno, ma gli va dato immediatamente ossigeno. Se la prima fase di testing avesse dato risultati negativi, capirei… Ma e’ stata superata senza problemi.” “Fin qui abbiamo investito 5 milioni di ...