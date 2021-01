Dal vaccino ai banchi a rotelle passando per la maturità, Azzolina a tutto campo ad Agorà [VIDEO] (Di lunedì 25 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta alla trasmissione di Rai 3, Agorà, per parlare dell'attualità scolastica e della gestione dell'emergenza Covid-19. L'articolo Dal vaccino ai banchi a rotelle passando per la maturità, Azzolina a tutto campo ad Agorà VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) La ministra dell'Istruzione, Lucia, è intervenuta alla trasmissione di Rai 3,, per parlare dell'attualità scolastica e della gestione dell'emergenza Covid-19. L'articolo Dalaiper laad

RobertoBurioni : Israele è un esperimento sull'efficacia del vaccino. Ultrasessantenni vaccinati a tappeto dal 20/12 e in questo m… - ladyonorato : “Mai toccata dal virus dall’inizio della pandemia”. Focolaio pochi giorni dopo il vaccino, ma è “una coincidenza”. - emenietti : non c’è nessun “allarme”, è noto dal giorno zero che sia ancora troppo presto per capire se il vaccino riduca anche… - Antonio72952144 : RT @noitre32: Mio nonno 93 anni, sano di mente è di fisico, si è appena preso del #novax dal suo medico. Gli ha semplicemente detto che lui… - Paolo9081 : RT @noitre32: Mio nonno 93 anni, sano di mente è di fisico, si è appena preso del #novax dal suo medico. Gli ha semplicemente detto che lui… -