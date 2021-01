Da Ronconi a ‘Il Comissario Ricciardi’, Pirrello si racconta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da giovane sognava di fare il cuoco a Londra. Poi però è entrato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino e dopo oltre 20 anni di carriera in teatro ora approda in tv e al cinema. È Mario Pirrello, classe 1972, attore noto ai critici e agli appassionati di teatro, che da oggi vedremo in prima serata su Rai Uno accanto a Lino Guanciale, nei panni del vice questore Angelo Garzo ne "Il Commissario Ricciardi", adattamento televisivo dei romanzi di Maurizio De Giovanni, firmato dal regista Alessandro D'Alatri. "L'inizio di tutto fu a Moncalieri, alle porte di Torino. Facevo il militare, ero cuoco, al sabato non mi perdevo uno spettacolo dei 'Soggetti' al Circolo Dravelli. Ridevo come un pazzo e andavo a dormire pensando: voglio partecipare a questo tipo di gioia, ma non come spettatore. Mi iscrissi allora a un corso di teatro proprio al Dravelli con Michele ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da giovane sognava di fare il cuoco a Londra. Poi però è entrato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino e dopo oltre 20 anni di carriera in teatro ora approda in tv e al cinema. È Mario, classe 1972, attore noto ai critici e agli appassionati di teatro, che da oggi vedremo in prima serata su Rai Uno accanto a Lino Guanciale, nei panni del vice questore Angelo Garzo ne "Il Commissario Ricciardi", adattamento televisivo dei romanzi di Maurizio De Giovanni, firmato dal regista Alessandro D'Alatri. "L'inizio di tutto fu a Moncalieri, alle porte di Torino. Facevo il militare, ero cuoco, al sabato non mi perdevo uno spettacolo dei 'Soggetti' al Circolo Dravelli. Ridevo come un pazzo e andavo a dormire pensando: voglio partecipare a questo tipo di gioia, ma non come spettatore. Mi iscrissi allora a un corso di teatro proprio al Dravelli con Michele ...

