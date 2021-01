Cristiano Ronaldo sta con un uomo. La notizia è appena arrivata: ecco il presunto amante del calciatore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pure Cristiano Ronaldo lo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c'è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un amante (scritto senza apostrofo, un uomo), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. #FOTO A FINE ARTICOLO Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta? (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Ronaldo ha un amante? Sulla presunta bisessualità di Cristiano Ronaldo si è sempre parlato, oggi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021) Purelo vogliono gay a tutti i costi. Quando si è una superstar come CR7, i mitomani che raccontano storie non mancano mai. Ora c'è un tizio assatanato che racconta da Torino che il 34enne asso portoghese della Juventus avrebbe un(scritto senza apostrofo, un), un fotomodello bellissimo che lui raggiungerebbe a casa. #FOTO A FINE ARTICOLO Che palla: Cr7 non può nemmeno uscire di casa per comprare le sigarette (se fumasse). Vi ricordate la modella di Las Vegas che voleva spolparlo? «Mi ha sodomizzata» diceva, e poi il caso si è dissolto. Che ci sia in ballo un altro caso Mayorga 2.la vendetta? (CONTINUA DOPO LA FOTO...)ha un? Sulla presunta bisessualità disi è sempre parlato, oggi ...

FiorellaMannoia : C’é chi dice NO!Cristiano Ronaldo si rifiuta di diventare testimonial dell'Arabia Saudita per 6 milioni l'anno. Dop… - juventusfc : 89' | SKORUPSKI NEGA IL GOL A RONALDO! Dribbling secco e tiro di @Cristiano ma il portiere del Bologna in tuffo re… - OptaPaolo : 9 - Escludendo i gol su calcio di rigore, solamente Cristiano Ronaldo (11) e Luis Muriel (10) hanno segnato piú ret… - Marco_viscomi : @SerieA Per capirsi, ma la Juve vi sta sul cazzo? Eh si che ci sarebbe anche un Cristiano Ronaldo che vi sollazza di immagini nel mondo... - lemonmeringue_ : Sondaggio che nasce per colpa di McKennie ma di cui c'è bisogno: a quale casa di Hogwarts appartiene Cristiano Ronaldo? -