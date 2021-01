Cristian Brocchi | “Non è facili vincere a Brescia | Balotelli valutiamo domani”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021) il Monza ha battuto il1-0,: nel finale del match è dovuto intervenire per sedare gli animi che si sono scaldati per tutta la partita. il suo intervento ha rasserenato sia i giocatori del Monza che del. Partita-Monza Intervista, allenatore Monza: “È una vittoria importante. Non era facile venire a, loro sono partiti forti. Ho chiesto ai miei di fare una partita di personalità, abbiamo provato delle situazioni tattiche che sono state recepite alla grande. C’è rammarico per alcuni punti persi, ma stasera i ragazzi hanno reagito alla grande. È quello che ci serve per affrontare le gare”. Come ha visto il ...