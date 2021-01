Crisi governo, Zingaretti pesante su Italia Viva: «È stato lo strappo che ci ha fatto precipitare» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Crisi governo Zingaretti ultime dichiarazioni – Lunedì 25 gennaio 2021. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a “Immagina”, la web radio dem, ha affermato di non voler arrivare al voto: «Il Partito Democratico non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate. In questa situazione difficilissima, il Pd sta lavorando per garantire, ovviamente sulla base di un programma di legislatura, un governo autorevole, con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista». Un governo, come ha precisato il politico, «con Conte, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato. L’esecutivo ha preso la fiducia quattro giorno fa e sfido chiunque a dire che c’è la possibilità di superare quel livello». leggi anche —> Covid, il bollettino di ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 25 gennaio 2021)ultime dichiarazioni – Lunedì 25 gennaio 2021. Il segretario del Pd, Nicola, a “Immagina”, la web radio dem, ha affermato di non voler arrivare al voto: «Il Partito Democratico non ha mai puntato, non punta e non vuole le elezioni politiche anticipate. In questa situazione difficilissima, il Pd sta lavorando per garantire, ovviamente sulla base di un programma di legislatura, unautorevole, con una base parlamentare ampia, di forte impianto europeista». Un, come ha precisato il politico, «con Conte, ovviamente, che è il punto di equilibrio in questo momento più avanzato. L’esecutivo ha preso la fiducia quattro giorno fa e sfido chiunque a dire che c’è la possibilità di superare quel livello». leggi anche —> Covid, il bollettino di ...

