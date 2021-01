Crisi Governo, possibile Consiglio dei Ministri convocato in serata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si va verso la riunione urgente di un Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 25 gennaio. La Crisi di Governo è ormai scoppiata e appare chiaro come il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia molto propenso alle dimissioni per evitare che l’esecutivo possa andare sotto nei numeri mercoledì, quando si voterà la relazione del ministro della giustizia Bonafede e Italia Viva si esprimerà con il no. A parlare della possibilità del CdM d’urgenza sono diverse fonti del Governo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si va verso la riunione urgente di undeinelladi lunedì 25 gennaio. Ladiè ormai scoppiata e appare chiaro come il presidente delGiuseppe Conte sia molto propenso alle dimissioni per evitare che l’esecutivo possa andare sotto nei numeri mercoledì, quando si voterà la relazione del ministro della giustizia Bonafede e Italia Viva si esprimerà con il no. A parlare della possibilità del CdM d’urgenza sono diverse fonti del. SportFace.

