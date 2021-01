Crisi Governo, Conte non salirà stasera al Quirinale: Consiglio dei Ministri spostato a domani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rimanda l’ascesa al Quirinale a domani mattina. Il premier, infatti, non salirà al Quirinale già stasera, ma l’incontro con Mattarella, in cui con tutta probabilità rassegnerà le dimissioni, avverrà dopo il Consiglio dei Ministri, che a quanto si apprende da fonti qualificate di Governo, si terrà proprio nella mattinata di domani e certificherà la Crisi aperta da Italia Viva. Conte cercherà poi di ottenere un nuovo incarico per costruire un esecutivo Conte-ter con una maggioranza allargata. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il presidente delGiusepperimanda l’ascesa almattina. Il premier, infatti, nonalgià, ma l’incontro con Mattarella, in cui con tutta probabilità rassegnerà le dimissioni, avverrà dopo ildei, che a quanto si apprende da fonti qualificate di, si terrà proprio nella mattinata die certificherà laaperta da Italia Viva.cercherà poi di ottenere un nuovo incarico per costruire un esecutivo-ter con una maggioranza allargata. SportFace.

