Crisi | Fornaro Leu | “Non siamo disponibili a governi che vogliono vivacchiare Apertura a Italia Viva? Non ci sono le condizioni”

"Il passaggio della relazione sulla giustizia pone un problema politico serio", sul futuro del governo "siamo favorevoli a soluzioni chiare e che garantiscano un cambiamento, no a governi che hanno come obiettivo quello di viviacchiare". Così Federico Fornaro, deputato di Leu. Su una nuova Apertura a Italia Viva dice: "In questo momento non ci sono le condizioni". Mentre su un eventuale Conte Ter "condivido la valutazione di Zingaretti, Conte è il punto più alto di di equilibrio in senso progressista che si possa delineare per questa coalizione"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2021 Governo, Fornaro (LeU): “Conte punto di equilibrio per questa coalizione” “Io credo che in questo momento, condivido la valutazione del segretario del PD, Conte s ...

Fornaro: "Basta tattiche e polemiche sterili"

ROMA - "Aver aperto una crisi al buio, per pervicace volontà di Italia Viva, sta giustamente preoccupando gli italiani e chi guarda all'Italia dall'estero": parole del capogruppo di LeU alla Camera, F ...

