Crisi di governo, spunta l'ipotesi Cdm e dimissioni. Il Pd frena il premier: «Evitiamo forzature in aula» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Non bisognerà aspettare mercoledì 27 gennaio, giorno della votazione sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede a Palazzo Madama, per sapere se il governo ha i numeri per andare avanti. Giuseppe Conte, questa sera o al massimo martedì 26 gennaio, salirà al Colle per aggiornare il presidente della Repubblica sugli sviluppi della Crisi di governo. l'ipotesi più accreditata è che il premier rassegni le dimissioni per poi accettare un nuovo mandato e cercare di comporre una maggioranza che sostenga il cosiddetto Conte ter. Tutto pronto al Colle Il personale del Palazzo del Quirinale ha allestito le sale dove sarà ricevuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte già dalla mattina del 25 gennaio. Ma alle 18.30, l'incertezza regna sovrana sul governo: alcune ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - ultimoranet : Crisi di governo, domani Cdm e poi Conte al Quirinale per dimettersi. ?? @ultimoranet #Ultimora - bosgui75 : Noi non molliamo di un centimetro. Caro presidente @GiuseppeConteIT, anche in questo momento di crisi istituzionale… -