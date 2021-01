Crisi di governo, le ultimissime: Conte potrebbe salire già oggi al Quirinale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte potrebbe recarsi già oggi al Quirinale per conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . È quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il premier Giusepperecarsi giàalper conferire con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . È quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza, ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - Alberto97454268 : RT @jacopo_iacoboni: Un milione e 200mila italiani da marzo non ha ancora avuto la cassa integrazione [Repubblica] 200mila pratiche sono i… - PaolaFalco6 : RT @Syndrome_Harry: Pandemia in corso, crisi di governo e escono articoli dove criticano Miley Cyrus per non aver indossato il reggiseno. h… -