Crisi di governo, la giornata politica in diretta. Conte domani si dimette (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conto alla rovescia per trovare una soluzione prima del voto sulla Giustizia mercoledì o giovedì. Avanza l’ipotesi di un «governo di salvezza nazionale» Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conto alla rovescia per trovare una soluzione prima del voto sulla Giustizia mercoledì o giovedì. Avanza l’ipotesi di un «di salvezza nazionale»

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - Majden3 : RT @antonellocapor2: Eccola! La crisi di governo toglie alla politica la radice della sua funzione: rappresentare la società - martistyl : RT @Syndrome_Harry: Pandemia in corso, crisi di governo e escono articoli dove criticano Miley Cyrus per non aver indossato il reggiseno. h… -