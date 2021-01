Crisi di Governo, domani le dimissioni di Conte (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo rende noto Palazzo Chigi.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ convocato permattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue. A seguire, il premier si recherà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo rende noto Palazzo Chigi.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

