Crisi di governo, Di Maio: "Se votiamo a rischio futuro della ripresa economica"

Crisi di governo, il ministro Di Maio ha parlato dell'attuale Crisi di governo ribadendo come Italia Viva non possa più fare parte della maggioranza. Se nei prossimi giorni non si trova una maggioranza alternativa, le elezioni saranno inevitabili. Questo il monito lanciato dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso di un'intervista concessa al L'articolo proviene da Inews.it.

