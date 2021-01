Crisi di governo, Conte pronto a salire al Quirinale. La strategia della maggioranza per evitare le elezioni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sembra arrivata la giornata cruciale per i destini del governo. Nel pomeriggio di oggi 25 gennaio il premier Giuseppe Conte potrebbe salire al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e rassegnare le dimissioni. Il miraggio dei “volenterosi” Se così avvenisse si tratterebbe di una presa d’atto da parte del presidente del Consiglio che occorre quantomeno un reincarico da parte del presidente della Repubblica. Altrimenti è pressoché inutile continuare a governare sperando di salvare il governo a ogni voto in Aula o in Commissione parlamentare sui provvedimenti di volta in volta da adottare. I deputati e senatori “volenterosi” a cui il premier ha fatto appello, a prescindere dallo schieramento di appartenenza, perché rafforzino la maggioranza al momento sono ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sembra arrivata la giornata cruciale per i destini del. Nel pomeriggio di oggi 25 gennaio il premier Giuseppepotrebbealdal capo dello Stato, Sergio Mattarella, e rassegnare le dimissioni. Il miraggio dei “volenterosi” Se così avvenisse si tratterebbe di una presa d’atto da parte del presidente del Consiglio che occorre quantomeno un reincarico da parte del presidenteRepubblica. Altrimenti è pressoché inutile continuare a governare sperando di salvare ila ogni voto in Aula o in Commissione parlamentare sui provvedimenti di volta in volta da adottare. I deputati e senatori “volenterosi” a cui il premier ha fatto appello, a prescindere dallo schieramento di appartenenza, perché rafforzino laal momento sono ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - ilriformista : Tre crisi ammazzano l’Italia. Quella della pandemia; quella di un governo da operetta che cerca tromboni e donne ca… - Antongiulio2 : RT @christianrocca: Questa mattina mi son svegliato L’Italia non può arrendersi al monopartitismo perfetto Conte-Salvini (l’alternativa c’… - ChiodiDonatella : RT @GVNVNCR: Giornate grigie e piovose. Occasioni conviviali inibite. Crisi di governo in atto ma senza speranza di elezioni o di reali cam… -