Crisi di Governo, Conte al capolinea: domani mattina Cdm, poi il Premier al Quirinale per dimettersi (Di lunedì 25 gennaio 2021) domani mattina, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Quirinale.Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le ore 9.00, il Premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rassegnare le sue dimissioni. La nota ufficiale di Palazzo Chigi è stata diramata alle 19.20 dopo ore di incertezze e congetture.Ufficializzate le dimissioni si apriranno tutta una serie di passaggi istituzionali, di cui il Colle è il baricentro, legati alla Crisi di Governo. A quel punto, il presidente della Repubblica può decidere, dopo eventuali consultazioni dei gruppi parlamentari, di conferire un mandato esplorativo ad un personaggio istituzionale - nel 2018 Sergio Mattarella lo conferì ai presidenti di Camera e Senato -, o dare il mandato ...

Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - YThedavid1972 : RT @luigidimaio: Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di governo… - LobbaLuisa : RT @Angie35613025: Caro #MatteoRenzi nessuno di noi si dimenticherà di te Ti ricorderemo per sempre per aver causato la più insensata cri… -