Covid: Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Bolzano zone rosso scuro in Italia: nuova mappa europea (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pandemia Covid dilaga in tutta Europa che è costretta ad aggiornare anche la divisione "in colori" dei vari stati del continente. La mappa è stata illustrata dal... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 gennaio 2021) La pandemiadilaga in tutta Europa che è costretta ad aggiornare anche la divisione "in colori" dei vari stati del continente. Laè stata illustrata dal...

carmelitadurso : Grazie al Commissario straordinario per l’emergenza covid Domenico Arcuri, al governatore del Veneto Luca Zaia, a t… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'#Ue, #Italia tra i Paesi con zona rosso oscuro. Sarebbero Emilia, Veneto, Friuli e la provincia di Bolzan… - RaiNews : La classificazione è fatta in base al numero cumulativo di casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 14 giorni. L'Ue… - StefaniaFalone : Covid: Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Bolzano zone rosso scuro in Italia: nuova mappa europea - Elisheba : Covid, l’annuncio choc dell’Ue: Emilia, Veneto, Friuli e Bolzano in zona «rosso scuro» -