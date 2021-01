Covid | variante brasiliana | primo caso in Italia | è un uomo appena rientrato dal sudamerica

(Di lunedì 25 gennaio 2021)di in. 'E' in corso di valutazione presso l'Ospedale di ildiad oggi osservato in' lo spiega in una nota Ats Insubria. Si tratta di un, ...

Adnkronos : #Covid, #variantebrasiliana: primo caso identificato a Varese - SkyTG24 : Covid, a Varese in corso di valutazione il primo caso di variante brasiliana - Agenzia_Ansa : #Covid, a Varese primo caso di variante brasiliana. #Moderna studia richiamo con terza dose contro le varianti. Tes… - Scemifreddi : Arriva anche a Lecce la variante brasiliana. La trovate nei pressi della stazione, dopo mezzanotte! #variantebrasiliana #Covid_19 - Giacinto_Bruno : Covid, arriva in Italia la variante brasiliana -

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "Attendiamo, come tutti, notizie dalle autorità sanitarie. Non abbiamo ancora molti dettagli". Così all'Adnkronos il sindaco di Varese, Davide Galimberti, a proposito del ...Intanto, la distribuzione è ripresa anche in Italia sia per quanto riguarda il vaccino Moderna sia per quanto riguarda quello Pfizer. Un annuncio incoraggiante che sembrerebbe lasciare ben sperare arr ...