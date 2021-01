Covid, vaccino e accordo Bossi-Salvini: le inchieste di Report del 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Lunedì 25 gennaio, alle 21.20 su Rai3, tornano le inchieste di Report. Si comincia con ‘Era solo un’influenza?’ di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella, Norma Ferrara. Le indagini della procura di Bergamo hanno portato la Guardia di Finanza nelle stanze del ministero della Salute e dell’Iss. I funzionari che hanno gestito la prima ondata devono spiegare perché non hanno risposto immediatamente alla nota dell’Oms che il 5 gennaio dell’anno scorso diceva: “Prendete in mano i piani pandemici”. Report è in grado di rivelare che per diverse settimane il nuovo virus fu sottovalutato e ancora a inizio febbraio un verbale della task force che supportava il ministro Speranza lo assimilava a una influenza. Nel frattempo la difesa dell’Oms alle richieste di trasparenza fa sempre più acqua, al punto da usare documenti confidenziali pubblicati proprio da Report, ma cambiandone la data. E per il whistleblower Francesco Zambon, che aveva denunciato la tentata manipolazione del rapporto sull’Italia, non è ancora chiaro cosa riserva il futuro. NELLE MANI DEL VACCINO di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale con la consulenza di Ludovica Jona e la collaborazione di Marzia Amico Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Lunedì 25 gennaio, alle 21.20 su Rai3, tornano le inchieste di Report. Si comincia con ‘Era solo un’influenza?’ di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella, Norma Ferrara. Le indagini della procura di Bergamo hanno portato la Guardia di Finanza nelle stanze del ministero della Salute e dell’Iss. I funzionari che hanno gestito la prima ondata devono spiegare perché non hanno risposto immediatamente alla nota dell’Oms che il 5 gennaio dell’anno scorso diceva: “Prendete in mano i piani pandemici”. Report è in grado di rivelare che per diverse settimane il nuovo virus fu sottovalutato e ancora a inizio febbraio un verbale della task force che supportava il ministro Speranza lo assimilava a una influenza. Nel frattempo la difesa dell’Oms alle richieste di trasparenza fa sempre più acqua, al punto da usare documenti confidenziali pubblicati proprio da Report, ma cambiandone la data. E per il whistleblower Francesco Zambon, che aveva denunciato la tentata manipolazione del rapporto sull’Italia, non è ancora chiaro cosa riserva il futuro. NELLE MANI DEL VACCINO di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale con la consulenza di Ludovica Jona e la collaborazione di Marzia Amico

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - piersileri : La somministrazione del vaccino anti #Covid_19 per gli over 80 slitta di 4 settimane, per il resto della popolazion… - francesala : RT @lucabattanta: COVID-19 Vaccine Moderna | European Medicines Agency Devo trovare ancora Pfizer e infatti l’ho chiesto a chi la pubblicat… - Che_Jordan : RT @Graziel65255465: Covid focolaio a Mercato Saraceno dopo il vaccino, Rsa senza tregua -