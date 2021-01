Covid, sposati da 70 anni muoiono tenendosi per mano a distanza di pochi minuti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Entro tre giorni avrebbero dovuto ricevere il vaccino anti Covid ma non ce l’hanno fatta. Due coniugi dell’Ohio sono deceduti insieme, tenendosi per mano Hanno trascorso l’intera vita insieme e, insieme, se ne sono andati a causa del Covid. Il terribile destino di una coppia di Columbus, nell’Ohio, Stati Uniti, è divenuto di dominio pubblico per l’emozionante modo scelto dai due coniugi per darsi l’ultimo saluto. Quando hanno capito che il Coronavirus stava portandoli via, hanno deciso di tenersi la mano, e così sono deceduti nell’arco di una manciata di minuti l’uno dall’altro. Avevano da poco celebrato il 70esimo anniversario di matrimonio, come raccontato da Debbie Howell, Vicki Harper e Kelly Meek, che nei giorni scorsi si sono riunite in una chiamata via Zoom per ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Entro tre giorni avrebbero dovuto ricevere il vaccino antima non ce l’hanno fatta. Due coniugi dell’Ohio sono deceduti insieme,perHanno trascorso l’intera vita insieme e, insieme, se ne sono andati a causa del. Il terribile destino di una coppia di Columbus, nell’Ohio, Stati Uniti, è divenuto di dominio pubblico per l’emozionante modo scelto dai due coniugi per darsi l’ultimo saluto. Quando hanno capito che il Coronavirus stava portandoli via, hanno deciso di tenersi la, e così sono deceduti nell’arco di una manciata dil’uno dall’altro. Avevano da poco celebrato il 70esimoversario di matrimonio, come raccontato da Debbie Howell, Vicki Harper e Kelly Meek, che nei giorni scorsi si sono riunite in una chiamata via Zoom per ...

Barone ha pedalato e dormito in tenda per oltre duemila chilometri (con -56 gradi). È rimasto in Russia a causa del Covid e si è sposato. «Sono pronto a ripartire. Perché lo faccio? Per lo stesso moti ...

Lui 98 anni lei 88, sposati da 71: superano "insieme" il Covid

Lui 98 anni e lei 88, marito e moglie da 71 anni, hanno superato «brillantemente» il coronavirus. E’ la storia che arriva da Palazzo San Gervasio, centro ...

