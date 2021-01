Covid, oltre 100 mila i richiami di vaccino fatti in Italia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 100.863 i richiami di vaccino anti - Covid somministrati finora in Italia, secondo l'ultimo report della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il totale delle dosi vaccinali somministrate a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 100.863 idianti -somministrati finora in, secondo l'ultimo report della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il totale delle dosi vaccinali somministrate a ...

Agenzia_Ansa : #Covid, oltre 100 mila i richiami di #vaccino fatti finora in Italia - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - LegaSalvini : Lello Ciampolillo? Dopo aver dichiarato: 'La xylella? Si debella con sapone o onde elettromagnetiche' e 'Covid? Can… - princigallomich : Covid, prefetto Palermo “Controlli intensificati, oltre 600 sanzioni” - Lucia25443382 : RT @Kettelodicoaffa: (EMA), comunica che al 21 gennaio ci sono stati 245 decessi in Europa segnalati come eventi avversi dopo vaccino Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid, oltre 100 mila i richiami di vaccino fatti in Italia - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: Biden chiude ai viaggi dall'Europa

Nuova stretta negli Stati Uniti per frenare l'ondata di contagi. Stop anche per chi arriva da Brasile e Sudafrica ...

Da oggi stop ai viaggi tra Europa e Usa

Per paura delle varianti di Covid-19 Joe Biden ha imposto nuovamente il divieto di entrata negli Stati Uniti per la maggior parte dei cittadini esteri ...

