Covid, news. Bollettino: 8.562 contagi e 420 decessi, tasso di positività al 5,98%. LIVE (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo i nuovi dati del ministero della Salute sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Aumentano terapie intensive (+21) e ricoveri (+115). Rimandate le somministrazioni del vaccino agli over 80. Pfizer rassicura: “La settimana prossima forniture a regime”. L'Avvocatura di Stato ha presentato diffida contro Pfizer Leggi su tg24.sky (Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo i nuovi dati del ministero della Salute sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Aumentano terapie intensive (+21) e ricoveri (+115). Rimandate le somministrazioni del vaccino agli over 80. Pfizer rassicura: “La settimana prossima forniture a regime”. L'Avvocatura di Stato ha presentato diffida contro Pfizer

