Covid, news. Bollettino: 8.562 contagi e 420 decessi. Polemica su ritardo vaccini (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel Bollettino del 25 gennaio sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Rimandate le somministrazioni del vaccino agli over 80. Pfizer rassicura: “La settimana prossima forniture a regime”. L'Avvocatura di Stato ha presentato diffida contro Pfizer Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 gennaio 2021) Neldel 25 gennaio sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Rimandate le somministrazioni del vaccino agli over 80. Pfizer rassicura: “La settimana prossima forniture a regime”. L'Avvocatura di Stato ha presentato diffida contro Pfizer

borghi_claudio : La montagna di guano sotto il tappeto... Oh come ci ricorderemo di quelle mie parole che tanto hanno scandalizzato… - LegaSalvini : ++ INCREDIBILE. DOPO LA LOMBARDIA, ANCHE IN SARDEGNA: “CALCOLI SBAGLIATI DEL GOVERNO” ++ - repubblica : Loy (Inps): “Buco da 16 miliardi nei conti per gli aiuti Covid” - gianluca826 : RT @rep_napoli: Covid, omelia 'No vax' nel Sannio: sindaco chiede la rimozione del parroco [aggiornamento delle 21:31] - ItalyoutofEu : RT @Giandom84354994: Andate a cagare voi, i tamponi, i colori, le regioni, il CTS, Conte, ktm e ktsm. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Ruba l'auto ma si accorge che dentro c'è un bambino, ladro restituisce il figlio alla madre e la rimprovera

Ruba un'auto senza accorgersi che nel sedile posteriore c'è un bambino. Il ladro dal cuore d'oro ha però "restituito" il bimbo alla mamma, sgridandola per ...

Il medico accusato di omicidio Come curava i pazienti Covid

Come si legge su Adnkronos, i fatti risalgono a marzo, durante le prime fasi dell’epidemia di Coronavirus, quando, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco, l’elevato numero di contagiati intasavano ...

Ruba un'auto senza accorgersi che nel sedile posteriore c'è un bambino. Il ladro dal cuore d'oro ha però "restituito" il bimbo alla mamma, sgridandola per ...Come si legge su Adnkronos, i fatti risalgono a marzo, durante le prime fasi dell’epidemia di Coronavirus, quando, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco, l’elevato numero di contagiati intasavano ...