Covid | le ultime notizie di oggi La Germania userà il trattamento sperimentale somministrato a Trump

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021), ledi(25 gennaio 2021) in Italia e nel mondo– Non accenna ad arrestarsi la pandemia di Coronavirus, che ha causato oltre due milioni di vittime nel mondo, con l’Italia che ha ormai sorpassato la soglia degli 85mila decessi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione, ormai entrata nel vivo nel nostro Paese. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di, lunedì 25 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale: ? LA DIRETTA –Ore 07,00 – Lail...